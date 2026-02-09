Саратовские УК задолжали свыше 114 млн рублей за вывоз твердых коммунальных отходов

В Саратовской области общая сумма долга управляющих компаний за услугу обращению с ТКО по итогам первого месяца 2026 года составила свыше 114 млн рублей.

Из них 93 млн рублей – это просроченная задолженность с задержкой платежа два и более месяцев.

Специалисты Саратовского филиала проанализировали платежную дисциплину каждой УК и выявили наиболее крупных должников, которые продолжают работу по управлению многоквартирными домами:

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК» — долг более 2,5 млн рублей; ТСЖ «ВОСХОД» — долг более 2,2 млн рублей; ООО «САРЖИЛКОМПЛЕКС» — долг более 1,7 млн рублей; ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЛЖСКАЯ-САРАТОВ» — долг более 1,5 млн рублей; ООО «АЛЬБИОН» — долг более 1,3 млн рублей.

В то же время пять крупнейших должников среди УК, на которых приходится около 30% от общей суммы долга, находятся в различных стадиях банкротства. Это ООО «УК СФЕРА», ООО «ДОМ СЕРВИС», ООО «УК «ФОРТУНА», ООО УО «ДОМОВОЙ СОВЕТ», ООО «УМНЫЙ ДОМ».

Саратовский регоператор напоминает, что каждый житель области может проконтролировать платежную дисциплину своей управляющей организации. Полный список УК, имеющих задолженность за услугу по обращению с ТКО, обновляется ежемесячно и доступен по ссылке https://64.citymatic.ru/documents.

Также жители региона могут в инициативном порядке перейти на прямые расчеты за коммунальную услугу. Для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья и направить протокол решения в свою УК. За получением консультации о порядке перехода на прямые расчеты можно обратиться к специалистам Саратовского филиала компании «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.