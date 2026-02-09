Балаковская АЭС достигла индикаторов для подтверждения статуса «ЦифровоеПСР-предприятие» атомной отрасли

Erid 2W5zFFzViaL

Цифровизация – стратегический вектор развития, который обеспечивает предприятиям «Росатома» повышение безопасности и эффективности На Балаковской атомной станции (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершилась итоговая партнерская проверка качества развития.

Производственной системы «Росатом» (ПСР*) для подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие» по итогам 2025 года.

На атомной станции работала команда из 15-ти отраслевых и дивизиональных экспертов. Еще 9 экспертов участвовали в проверке дистанционно, подключившись по видеосвязи.

«Цифровизация для нас – не просто оптимизация, это переход на новый уровень надежности. Внедряя современные технологии и автоматизацию, мы создаем цифровой двойник атомной станции, который позволяет предвидеть возможные риски. Это ключ к абсолютной безопасности, максимальной производительности и фундамент для атомной энергетики будущего. Цифровые технологии – это путь к абсолютной устойчивости и новому стандарту бережливого производства», – отметил заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Балаковской АЭС Владимир Гудеменко.

Эксперты проверили на Балаковской АЭС 14 цифровых ПСР-образцов, электронный инфоцентр, цифровой двойник производства, сквозные цифровые технологии, цифровое моделирование, 10 цифровых корпоративных ПСР-функций, вовлеченность сотрудников Балаковской АЭС в процесс улучшений, коммуникацию и систему мотивации персонала. А также уровень автоматизации и роботизации атомной станции.

Проверка завершилась с положительными результатами – большинство индикаторов превысили целевые уровни. 14 практик Балаковской АЭС эксперты отметили как лучшие, в их числе – 3 практики в области управления массовыми и внутренними

коммуникациями.

По итогам проверки подписан меморандум, подтверждающий соответствие Балаковской АЭС качественным критериям статуса «Цифровое ПСР-предприятие». Окончательное решение будет принято Управляющим советом проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», заседание которого проходит под председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

*ПСР – система бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

Справка:

Сегодня Россия осуществляет курс на обеспечение технологической независимости. И в этом процессе «Росатом» – одно из главных действующих лиц и центр компетенций. Госкорпорация целенаправленно формирует цифровую повестку будущего, развивает широкий спектр цифровых решений для реального сектора и формирует новое качество городской среды. Цифровая стратегия Росатома соединяет воедино интересы человека, приоритеты страны, задачи атомной отрасли и перспективы ИТ-рынка России, развивает широкий спектр цифровых решений для реального сектора и формирует новое качество городской среды.

Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Балаково Саратовской области) относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России. Расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, она имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй – в 1987 году, третий – в 1988 году и четвертый – в 1993 году. Электроэнергией Балаковской АЭС, которая обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе, надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Фото предоставлены пресс-службой БалАЭС

