Саратовские «Валдаи» готовы к перевозке пассажиров в мае

Спуск нового «Валдая» «Генерал Панфилов» в Саратове откладывается из-за подъёма воды в Волге.

Старт, запланированный на 8 мая, временно отложен. Впервые не могут спустить на воду скоростное судно «Генерал Панфилов», которое доставили в регион в декабре 2025 года. Всю зиму оно простояло в речном порту Балакова вместе с «Валдаями» «Юрий Гагарин» и «Пётр Столыпин».

Как пояснил министр транспорта области Николай Сергеев, главный приоритет — безопасность пассажиров и сохранность судов. Специалисты постоянно мониторят уровень воды. Навигацию откроют, как только позволит гидрологическая обстановка.

Напомним, в прошлом году при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе спустя 30 лет возобновили пассажирские речные перевозки. «Валдаи» курсируют по маршруту Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково. За прошлый сезон два судна перевезли около 28 тысяч человек.

Ольга Сергеева