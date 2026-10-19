Саратовские ветеринары спасли французского бульдога Арчи с тягой к несъедобному

В Ивантеевке ветеринары спасли домашнего пса от гастроэнтерита.

В селе Ивантеевка Саратовской области пациентом районной станции по борьбе с болезнями животных стал полуторагодовалый французский бульдог по кличке Арчи.

Хозяйка принесла питомца на приём, встревожившись его вялостью и нарушениями со стороны ЖКТ. Осмотр подтвердил проблему: ветеринары выявили бледность слизистых оболочек, напряжённость брюшной стенки и болезненность при пальпации в области желудка. Выяснилось, что Арчи может проглатывать инородные предметы — пёс умудряется тайком поедать всё, что плохо лежит.

На основе собранных данных был поставлен диагноз «гастроэнтерит», причиной стало постоянное раздражение стенок желудка и кишечника. Специалисты назначили специальное питание, препараты для нормализации пищеварения, противомикробные средства и витаминную поддержку, а также рекомендовали пройти УЗИ, чтобы проверить, не осталось ли в организме проглоченных предметов.