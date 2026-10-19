Озвучено пять самых популярных мест работы у саратовских мужчин

Саратовстат проанализировал уровень занятости мужчин.

По данным выборочного исследования, численность занятого населения Саратовской области в возрасте 15 лет и старше составила 1 миллион 228 тысяч человек, из них более половины (636,5 тысячи) — представители сильного пола. Средний возраст занятого мужчины в регионе — 43 года.

Пик трудовой активности мужчин приходится на возраст 45–49 лет — в этой группе максимальный уровень занятости (99,9%). Активно вовлечены в трудовую деятельность мужчины 50–54 лет (99,1%), высок уровень занятости в 40–44 года (98,2%) и среди молодёжи 30–34 лет (97,9%), 25–29 лет (94%). Продолжают трудиться мужчины и после наступления пенсионного возраста: занятость в 60–69 лет составила 37,8%.

«Современный работающий мужчина ориентирован на стабильность и профессиональный рост. Каждый третий имеет высшее образование», — говорится в сообщении Саратовстата.

Пятёрку сфер занятости мужчин возглавляет обрабатывающее производство — 16,1% (102,5 тысячи человек). Далее идут оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 14% (89,3 тысячи человек), транспортировка и хранение — 13,1%, сельское хозяйство — 10,3% (65,7 тысячи человек). Замыкают пятёрку государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 10,2% (65 тысяч человек).