Саратовские ветеринары спасли лысеющего хомяка с перхотью

В саратовской ветеринарной клинике вылечили сирийского хомяка с декомедекозом — клещевым заболеванием кожи.

Как сообщили специалисты, у питомца наблюдалось облысение, зуд и перхоть.

После проведения микроскопии соскоба ветеринар Анастасия Борисова назначила противопаразитарную терапию. Через несколько недель лечения у хомяка полностью восстановился шерстный покров и прекратился зуд.

Врачи рекомендуют владельцам обращаться в клинику при первых признаках кожных заболеваний у питомцев.

Ольга Сергеева