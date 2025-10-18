Саратовские ветеринары спасли лысеющего хомяка с перхотью

В саратовской ветеринарной клинике вылечили сирийского хомяка с декомедекозом — клещевым заболеванием кожи.
Как сообщили специалисты, у питомца наблюдалось облысение, зуд и перхоть.
После проведения микроскопии соскоба ветеринар Анастасия Борисова назначила противопаразитарную терапию. Через несколько недель лечения у хомяка полностью восстановился шерстный покров и прекратился зуд.
Врачи рекомендуют владельцам обращаться в клинику при первых признаках кожных заболеваний у питомцев.
Ольга Сергеева