В Саратовской области ожидается плотный туман и до минус 2 в воскресенье

Сложные погодные условия прогнозируются в Саратовской области в воскресенье 19 октября.

По данным Гидрометцентра, ночью и утром в отдельных районах ожидается плотный туман с видимостью менее 500 метров, а также небольшие осадки в виде дождя и переохлажденного дождя.

Температурный режим сохранится в пределах от +3…+8°C ночью (с возможным понижением до -2°C при прояснении) до +10…+15°C днем.

Одновременно с 19 по 24 октября в Александрово-Гайском районе сохранится 4-й класс пожарной опасности, а в Петровском, Хвалынском и Балаковском районах — чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

Ольга Сергеева