Саратовские ветеринары спасли в Новый год кота Ваську с елочным дождиком в желудке

Саратовские ветврачи за праздники оказали помощь сотням домашним животных.

В январские праздники ветеринарные клиники Саратовской области продолжали работу. Всего за этот период помощь получили несколько сотен домашних питомцев.

Так, на Саратовской межрайонной станции зафиксировано 286 обращений. Среди пациентов был годовалый кот Васька, которому провели операцию по извлечению елочного дождика из кишечника. В Балаковской районной службе помощь оказали 39 животным, а у двухмесячного щенка диагностировали стрессовое расстройство из-за шума фейерверков.

В Балашовском районе помогли 30 питомцам, включая собаку, кошек и крысу, и провели плановую вакцинацию. В Хвалынске приняли 31 животное, где выполняли операции, лечение мочекаменной болезни и другие процедуры. В Энгельсскую лечебницу с 2 по 12 января обратились 235 владельцев с самыми разными случаями — от вирусных инфекций до плановых операций.

Помимо экстренных случаев, ветеринары также проводили плановую вакцинацию и дежурство для контроля эпизоотической ситуации.

Ольга Сергеева