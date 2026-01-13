В Саратове возьмут на работу чистоплотных пиццмейкера и шаурмиста

Новые вакансии в сфере общественного питания открылись в Саратове.

На популярной площадке с объявлениями размещены вакансии от двух заведений.

Сетевая кулинария на улице Батавина приглашает на должность пиццмейкера. В обязанности сотрудника войдет приготовление пиццы, яичницы, пельменей и вареников, а также соблюдение санитарных норм. Работодатель предлагает график 3/3, оплату от 3000 рублей за смену плюс процент от продаж. Для новичков предусмотрена рабочая одежда и пособия в первые два месяца.

Ещё одна вакансия открыта в кафе на проспекте Героев Отечества — здесь ищут шаурмиста. От кандидата потребуется готовить шаурму, работать с мясом, делать овощные заготовки и поддерживать чистоту на рабочем месте. Оплата составит от 3000 до 3200 рублей за смену, также предлагается оплачиваемая стажировка.

Алиса Эай