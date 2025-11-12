Саратовские ветеринары спасли заболевшую из-за слишком длинных зубов морскую свинку

Ветеринары Петровского района Саратовской области помогли морской свинке по кличке Джордж, у которой из-за чрезмерно отросших зубов пропал аппетит.

Специалисты объяснили, что у грызунов зубы растут постоянно, и при отсутствии естественного стачивания с помощь, например, веток, это мешает приему пищи.

Во время процедуры врачи сточили отросшие зубы и удалили налет. Хозяевам питомца рекомендовали положить в клетку минеральный камень и древесные веточки для профилактики подобных проблем в будущем.

Ольга Сергеева