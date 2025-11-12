В Саратовской области продают базу стройматериалов и технику с 94 миллионами прибыли в год

В городе Балаково Саратовской области выставлен на продажу крупный оптово-розничный комплекс строительных материалов.

Предприятие расположено на участке площадью 73 сотки и включает складские помещения общей площадью более 3000 м².

Вместе с недвижимостью покупатель получит товарные остатки на 30 млн рублей, 6 погрузчиков, манипулятор, автовышку и автомобиль «Газель».

По данным продавца, выручка комплекса за прошлый год составила 314 млн рублей, а за 9 месяцев 2025 года — 278 млн рублей. Прибыль предприятия составляет 7,85 млн рублей в месяц, или 94,2 млн рублей в год.

Общая стоимость предприятия со всеми активами составляет 167 млн рублей.

