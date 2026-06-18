Саратовские ветеринары экстренно удалили 2-миллиметровые зубы сирийскому хомяку

В Саратове ветеринары спасли сирийского хомяка Филимона.

«Айболиты» вовремя провели сложную операцию по удалению грызуну двух коренных зубов.

Владельцы обратились в клинику из-за снижения активности питомца и крови в моче. Осмотр под анестезией выявил перелом коронки, отсутствие части моляров и сильное воспаление, вызванное скоплением пищи.

Операция была непростой из-за миниатюрного размера зубов (2–3 мм) и наличия у них множества корней. После успешного удаления и выхода из наркоза Филимон отправился домой на реабилитацию.

Ольга Сергеева