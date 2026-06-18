В Саратовской области более 200 многодетным пересмотрели отказы по единому пособию

Отделение СФР по Саратовской области пересмотрело отказы в пособиях для многодетных семей из-за превышения доходов.

В результате этого пересмотра выплаты были назначены 242 родителям на 631 ребёнка.

Единое социальное пособие было назначено автоматически, и уведомления о положительном решении были отправлены через портал «Госуслуги». Это значительно упростило процесс для семей, которые ранее столкнулись с отказом.

Напомним, по общим правилам, единое пособие назначается, если доход на члена семьи не превышает 15 909 рублей в месяц. Однако, при продлении выплаты, если доход семьи превышает эту сумму, но не более чем на 10% (то есть до 17 499,90 рублей), многодетные семьи имеют право на получение пособия в размере 50% прожиточного минимума, что составляет 7 716 рублей в месяц на каждого ребёнка.

Ольга Сергеева