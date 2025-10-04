Саратовские власти хотят установить в городском парке ротонду и фонтаны

Городской парк Саратова, недавно вернувшийся под управление властей после 28 лет частного владения, ждет масштабная реконструкция.

Как сообщает муниципалитет, здесь планируется полная замена покрытия дорожек, реконструкция электросетей, установка новой иллюминации, торговых павильонов и малых архитектурных форм. Также в парке появятся ротонда и фонтаны.

Отдельное внимание уделят экологии: сохранят зеленые зоны и улучшат состояние каскада прудов с помощью системы аэрации.

График работ будет сформирован после утверждения концепции, а финансирование парк получит только в следующем году. Ранее в парке уже начались перемены: были демонтированы аттракционы и ларьки, а из прудов выловили лебедей из-за проблем с содержанием.

Ольга Сергеева