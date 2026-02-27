Саратовские власти сообщили о росте тарифов ЖКХ и субсидиях на оплату квитанций в январе

В региональном комитете по госрегулированию тарифов разъяснили причины январского подорожания коммунальных услуг.

Как напомнили в ведомстве, с 1 января 2026 года в Саратовской области, как и по всей стране, произошла индексация тарифов ЖКХ. Рост составил 1,7%.

Основной причиной корректировки цен специалисты называют повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22%, что напрямую отразилось на конечной стоимости ресурсов для населения.

В комитете также отметили, что федеральные власти ежегодно утверждают предельные индексы роста платежей, чтобы не допустить резкого скачка цен для жителей каждого отдельно взятого региона. Помимо этого, для граждан, чьи расходы на «коммуналку» составляют значительную долю семейного бюджета, предусмотрена компенсация. Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, которые позволяют вернуть часть потраченных средств.

Алиса Эай