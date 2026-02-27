Саратовский депутат Калинин заявил, что ЕГЭ вредит качеству образования школьников

Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), член комитета по образованию и культуре, полковник запаса, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин заявил, что система ЕГЭ вредит качеству образования и должна быть пересмотрена.

Ранее председатель СР Сергей Миронов напомнил, что на минувшей неделе Рособрнадзор дал официальный старт кампании ЕГЭ-2026. Политик рассказал о статистике одного из ведущих инженерных вузов страны, в котором ко второму-третьему курсу отчисляют почти 30% поступивших, включая и всех стобалльников!

Систему ЕГЭ нужно как минимум пересматривать, настаивает Сергей Миронов.

«Абсолютно согласен с Сергеем Михайловичем. ЕГЭ как система оценки знаний уже давно изжила себя. Молодые выпускники элементарно зубрят информацию, не вникая в суть. В результате из школы выпускаются ребята, которые и двух предложений не могут связать по какой-либо теме. Пришло время признать, что ЕГЭ нуждается в трансформации», – отметил Вячеслав Калинин.