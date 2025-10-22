Саратовские власти сообщили о существенном росте зарплат в регионе за год

В Саратове с начала 2025 года средние зарплаты в организациях выросли на 11,9%. По данным минэкономразвития, в крупных и средних компаниях они достигли 73,7 тыс. рублей.

Наибольший доход — в сфере науки (109,2 тыс. руб.), строительства (94,6 тыс. руб.) и финансов (93,2 тыс. руб.). Значительный рост отмечен в сельском хозяйстве (+17,1%), водоснабжении (+16,3%) и на транспорте (+16%).

По данным SuperJob, самые высокооплачиваемые вакансии — для ортопедов (от 350 тыс. руб.), IT-руководителей (180 тыс. руб.) и менеджеров по ключевым клиентам (150-200 тыс. руб.).

Наталья Мерайеф