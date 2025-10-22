В облдуме наградили патриотов

Парламентарии отметили вклад организаций в патриотическое воспитание и волонтерство.

Сегодня, 22 октября, проходит 64-е заседание Саратовской областной Думы. На повестке 12 вопросов, а также правительственный час.

На заседании отмечен вклад организаций в патриотическое воспитание, волонтерскую работу, заслуги в увековечении памяти защитников Отечества. Почетные грамоты Саратовской областной Думы вручил Председатель регионального парламента Алексей Антонов.

Награждены:

Саратовская региональная общественная организация «Саратовская Ассоциация Героев» (председатель Екатерина Гуськова);

Саратовский техникум отраслевых технологий (директор Василий Абеляшев);

«Федерация абсолютно реального боя Саратовской области» (президент Рафиль Бахтеев).

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Подготовила Наталья Мерайеф