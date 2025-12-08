Саратовские власти высказались о дальнейшей судьбе театра оперы и балета

Жители Саратовской области обратились к властям с вопросами о затянувшейся реконструкции Театра оперы и балета.

В ответе профильного комитета сообщается, что здание в настоящее время законсервировано для обеспечения сохранности. Эксперты, основываясь на проведённых инструментальных исследованиях, приняли решение о полной переработке первоначального проекта.

24 ноября по результатам электронного аукциона подрядчиком было выбрано ООО РСК «Наследие». Компания уже приступила к разработке новой проектно-сметной документации с учётом всех ранее проведённых исследований.

Ольга Сергеева