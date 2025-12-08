Еще в 6 городах области с 2026 года вводится бесплатное питание для всех школьников

С 1 января 2026 года бесплатное питание для всех школьников, а также бесплатное посещение детских садов и групп продлённого дня будет введено ещё в шести городах Саратовской области.

Новая мера соцподдержки вводится в Ершове, Красном Куте, Красноармейске, Калининске, Петровске и Аткарске. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, дополнительные средства на эти цели в регион поступят до конца текущего года. Володин подчеркнул, что выделенные деньги должны эффективно использоваться для обеспечения детей качественным и сбалансированным питанием по утверждённому губернатором меню.

Напомним, что с начала 2026 года подобные меры поддержки уже начнут действовать для жителей всех сёл и посёлков области, а также для пяти городов: Аркадака, Новоузенска, Пугачёва, Хвалынска и Шихан.

Ольга Сергеева