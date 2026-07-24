Саратовские волонтеры передали на передовую домашние «Валюшины пироги»

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Волонтёры Ртищевского района отправили на фронт домашние бисквиты для бойцов на Курском направлении.

Партию выпечки передали военным с помощью группы «Помощь нашим военным». В акции участвовали добровольцы из комплексного центра социального обслуживания населения.

Особую роль сыграла «серебряный» волонтёр Валентина Сабаева, которая испекла знаменитые у местных жителей «Валюшины пироги».

В КЦСОН отметили, что бойцы СВО, защищающие Отечество на Курском направлении, скоро смогут попробовать домашнее угощение.

Ольга Сергеева