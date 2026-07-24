Саратовский рыбак объяснил, почему отпустил в Волгу огромного сома весом 50 кг

Саратовский рыбак поймал огромного сома у старого моста и отпустил обратно в Волгу.

Пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником Бензо Генг поделился фото с внушительным трофеем, добытым в районе старого моста «Саратов — Энгельс». Для ловли мужчина использовал квок и выползка. Сом сопротивлялся около 15 минут и, по словам рыбака, протащил его полкилометра.

Сделав несколько снимков, автор поста отпустил рыбу в воду. Опытные коллеги в комментариях оценили вес экземпляра примерно в 40–50 килограммов. На вопрос, зачем он ловил, если не ради еды, рыбак ответил лаконично: «Не потому что голодный».

Ольга Сергеева