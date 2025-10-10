Саратовские воспитатели получили премию в 10 тысяч

Более 12 000 воспитателей и педагогических работников в детских садах Саратовской области получили единовременную премию в 10 тысяч рублей.

Об этом информирует пресс-служба главы региона.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял решение поддержать эту категорию бюджетников.

Средства найдены из дополнительных источников финансирования. Выплаты получили свыше 12 000 человек работающих в сфере дошкольного образования, чья деятельность связана с непосредственным взаимодействием с детьми и организацией процесса их развития.

Напомним, по решению главы региона выплаты уже назначались сотрудникам различных учреждений бюджетной сферы. В прошлом году их получили свыше 6 тысяч человек.

Наталья Мерайеф