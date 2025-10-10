В центре Саратова посадят более 400 деревьев

На центральных улицах Саратова этой осенью будет высажено 435 деревьев-крупномеров в рамках региональной программы.

В городе появятся липы, вязы, ивы, черемухи, клены, дубы и яблони. Деревья уже появились на улице имени Горького, в «Липках», в саду имени Радищева. Сейчас работы ведутся на Набережной Космонавтов, уже высадили 35 лип.

Озеленение будет продолжаться.

На улице имени Горького до конца сезона планируется посадить 88 вязов; в саду «Липки», в сквере Марины Расковой, на Набережной Космонавтов — ещё 93 саженца.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Масштабным озеленением города занимаемся с 2023 года по региональной программе. Высаживаем крупномеры с закрытой корневой системой и сформированной кроной, что обеспечивает их хорошую приживаемость и быструю адаптацию. В этом году погода позволила начать высадку уже в середине августа, — отметил глава региона.

Наталья Мерайеф