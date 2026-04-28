Саратовские врачи отправили санавиацией недоношенного младенца в клинику Москвы

Саратовские медики за два дня доставили двух младенцев с тяжёлыми диагнозами в московские клиники.

Специалисты санитарной авиации Саратовской областной детской клинической больницы успешно эвакуировали в Москву двух тяжелобольных пациентов в возрасте двух месяцев. Оба перелёта заняли два дня.

Как сообщили в медучреждении, один младенец с редким диагнозом — синдромом Кавасаки — был переведён в Российскую детскую клиническую больницу. Это острое воспалительное заболевание сосудов, которое в первую очередь поражает коронарные артерии у детей и требует специализированной помощи.

Второго малыша доставили в Детскую городскую клиническую больницу имени Филатова. Ребёнок поступил из отделения реанимации новорожденных областного перинатального центра. Он появился на свет недоношенным — на 30-й неделе многоплодной беременности.

Врачи подчеркнули, что оба маленьких пациента перенесли транспортировку без осложнений. Негативных последствий в полёте зафиксировано не было.

