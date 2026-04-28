Стало известно, как будет работать Почта России на майские праздники в Саратове

Почта России в Саратовской области изменит график работы на майские праздники.

В связи с приближающимися майскими праздниками почтовые отделения Саратовской области перейдут на специальный режим работы.

30 апреля и 8 мая рабочий день отделений почты будет сокращён на один час. 1 и 9 мая объявлены выходными для большинства почтовых офисов. Исключение составят отделения, в которых размещены пункты выдачи заказов маркетплейсов — они продолжат работать в обычном режиме.

Почтальоны в праздничные дни не будут разносить газеты и журналы. Что касается пенсий и пособий, их доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы конкретного отделения можно на официальном сайте Почты России.

Ольга Сергеева