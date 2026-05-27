Саратовские врачи спасли больного подростка от смертельного отравления нейролептиками

В Балакове врачи спасли 16-летнюю девушку после отравления сильнодействующими лекарствами.

Выяснилось, что девушка с шизофренией случайно выпила критическую дозу нейролептиков (около 40 таблеток). Это произошло после ссоры.

Подросток был доставлен в детскую реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Из-за глубокого угнетения центральной нервной системы и угрозы жизни врачи были вынуждены перевести её на аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Благодаря проведённой дезинтоксикационной терапии состояние пациентки удалось стабилизировать. Девушка дышит самостоятельно, прогноз врачей благоприятный.

Ольга Сергеева