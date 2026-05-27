Алексей Антонов провел встречу с представителями саратовского бизнес-сообщества

Спикер Саратовской облдумы обсудил с бизнесом поддержку предпринимателей.

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов встретился с главой Торгово-промышленной палаты региона Ильёй Бутко для обсуждения улучшения бизнес-среды. По словам Антонова, в области растёт число предпринимателей — сейчас их более 80 тысяч, а занятых в сфере почти 433 тысячи.

Спикер подчеркнул необходимость анализа эффективности действующих законов и льгот, чтобы понимать их реальную отдачу. По итогам встречи он не исключил доработки мер поддержки на региональном уровне, поручив профильным комитетам проработать предложения от отраслей.

