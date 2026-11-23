В Саратовской областной клинической больнице экстренно спасли 40-летнего дальнобойщика Мубариса А.

Мужчина долго принимал симптомы редкой патологии мозга за переутомление от рейсов. Постоянную сонливость мужчина списывал на работу за рулём, но 5 ноября бригада скорой доставила его в стационар уже в состоянии глубокого оглушения.

КТ и МРТ показали коллоидную кисту третьего желудочка с окклюзионной гидроцефалией: образование заблокировало отток ликвора, и жидкость начала сдавливать мозг, что грозило комой и гибелью. Как отметил заведующий нейрохирургическим отделением Александр Новиков, счёт шёл буквально на часы. В тот же день нейрохирург Евгений Селиванов с коллегами провёл экстренную эндоскопическую резекцию кисты, восстановив отток жидкости. Пациент пришёл в сознание практически сразу без неврологических осложнений, сейчас он уже дома, а его супруга направила благодарственное письмо коллективу больницы. Врачи напоминают: не игнорируйте постоянную сонливость и вовремя обращайтесь за помощью.