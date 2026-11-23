Красная икра к новогоднему столу в этом году заметно подорожала.

Как сообщает ugra-tv.ru, на сайтах объявлений килограмм предлагают от 10 тысяч рублей, на рынках просят больше, а продавцы обещают рост цен к праздникам. В погоне за выгодой легко нарваться на имитацию — «рыбный бульон». Специалисты Роспотребнадзора по Югре рассказали, как этого избежать.

Надёжнее покупать в крупных сетевых магазинах, специализированных рыбных отделах или напрямую у производителей — рынок и интернет качества не гарантируют. Осмотрите банку: вздутая, помятая или ржавая тара — повод насторожиться, а на этикетке должны быть производитель, состав, даты и код «Честного знака».

В составе настоящей икры — только икра, соль и разрешённые консерванты; альгинаты, красители и название «икорное изделие» выдают имитацию. Натуральные икринки целые, одинаковые по размеру, естественного цвета, с «глазком» внутри, а жидкости в банке быть не должно.

Учитывайте и дату производства: сезон нереста — июнь–октябрь, поэтому расфасованная зимой икра, скорее всего, сделана из замороженного сырья. Храниться деликатес должен строго при температуре от -4 до -6°C — покупка с рук грозит просрочкой и отравлением вместо праздничного удовольствия.