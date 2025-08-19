Саратовские врачи спасли девочку с воспалением мозга из-за больного зуба

В начале июля в стационар Саратовской детской областной клинической больницы поступила девочка 14-ти лет в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщили в клинике, из-за не долеченного зуба у подростка развился менингит, абсцесс мозга, абсцесс глазницы, и, как следствие, сильнейшая интоксикация.

После госпитализации девочка 20 дней провела в отделении реанимации, где врачи СДОКБ боролись за ее жизнь.

— Выздоровление тяжёлого пациента — это всегда долго и сложно, а еще это большая командная работа высококвалифицированных специалистов. В лечении девочки принимали участие врачи практически всех отделений — оториноларингологи, нейрохирурги, неврологи, педиатры, реаниматологи, врачи отделения реабилитации и ГБО. Сегодня, когда все волнения остались позади, ее мама обратилась к нашим докторам со словами благодарности, — сообщает пресс-служба детской областной больницы.