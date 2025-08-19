Вячеслав Володин взял шефство над реабилитационным центром для участников СВО в Саратове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратов посетил центр реабилитации участников СВО.

Он пообщался с бойцами и обсудил с руководством учреждения вопросы оказания помощи.

Володин предложил создать на базе центра межрегиональный реабилитационный комплекс и взял над ним шефство. Это позволит расширить возможности для восстановления военнослужащих, в том числе из других регионов.

Напомним, центр был открыт в июне на базе спорткомплекса «Кристалл», где для каждого бойца разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.