Саратовские врачи спасли подростка после разрыва новогодней петарды в его руке

Вечером 20 декабря в Саратовскую областную детскую клиническую больницу был доставлен подросток с тяжёлой травмой.

У мальчика в руке взорвалась найденная петарда.

Операция по спасению кисти длилась несколько часов, врачи-травматологи приложили все усилия для сохранения конечности.

Медики в телеграм-канале больницы напомнили, что ежегодно в праздничный период сюда поступают дети с травмами от фейерверков, бенгальских огней или петард.

«Мы настоятельно рекомендуем родителям и близким родственникам строго соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники», — подчеркнули в СОДКБ.

Ольга Сергеева