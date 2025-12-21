Военные из 4 районов Саратовской области геройски погибли на фронтах СВО

При выполнении боевых задач погибли военнослужащие из четырёх районов Саратовской области.

Некрологи опубликовали главы местных администраций, выразив глубокие соболезнования семьям и близким.

Согласно официальным сообщениям, в зоне спецоперации погибли:

Сергей Саяпин из Питерского района;

Александр Ермолаев из Лысогорского района;

Вячеслав Хмара из Ершовского района;

Александр Юнкеров из Базарно-Карабулакского района.

Главы муниципалитетов почтили память земляков и выразили поддержку их родным.

Ольга Сергеева