Военные из 4 районов Саратовской области геройски погибли на фронтах СВО

При выполнении боевых задач погибли военнослужащие из четырёх районов Саратовской области.
Некрологи опубликовали главы местных администраций, выразив глубокие соболезнования семьям и близким.
Согласно официальным сообщениям, в зоне спецоперации погибли:
Сергей Саяпин из Питерского района;
Александр Ермолаев из Лысогорского района;
Вячеслав Хмара из Ершовского района;
Александр Юнкеров из Базарно-Карабулакского района.
Главы муниципалитетов почтили память земляков и выразили поддержку их родным.
Ольга Сергеева