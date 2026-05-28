Саратовские врачи ставят на ноги пациентов с помощью новейших российских технологий

На базе Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ успешно завершилась клиническая апробация инновационных российских имплантатов.

Они предназначены для восстановления связочного аппарата. В рамках апробации специалисты провели ряд высокотехнологичных операций с использованием лигаментарных винтов и пластин с регулируемой петлей, произведенных в России.

По словам врачей, прошедшая апробация подтвердила высокую эффективность отечественных разработок, которые в некоторых аспектах даже превосходят зарубежные аналоги. Заместитель директора по лечебной работе НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского, Михаил Гиркало, отметил:

— Сочетание регулируемых пластин и современных лигаментарных винтов позволяет нам добиваться прогнозируемых и стабильно высоких результатов при сложнейших реконструктивных операциях. Это качественный шаг вперед в развитии отечественной спортивной медицины.

Гиркало также подчеркнул, что использование новейших отечественных систем позволяет сократить время операции и снизить травматичность благодаря малоинвазивным методам установки. Это, в свою очередь, способствует более быстрой реабилитации пациентов, что особенно важно для профессиональных спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Кроме того, применение российских имплантатов обеспечивает технологический суверенитет отрасли, делая её менее зависимой от импортных поставок, что является важным аспектом в современных условиях.

Ольга Сергеева