В ходе специальной военной операции погибли несколько жителей Саратовской области.

О Дмитрии Лутцеве сообщили в администрации Новобурасского района. Он родился 7 августа 1984 года в посёлке Белоярский и добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Лутцев служил в звании гвардии сержанта и погиб 2 октября 2025 года вблизи посёлка Зверево Красноармейского района Донецкой Народной Республики.

Глава Пугачевского района Алексей Янин проинформировал о Владимире Баландинском, а об Иване Чихареве сообщили в администрации Саратова. Также об Александре Костюке рассказали в администрации Энгельсского района. Подробности из биографий этих мужчин не приводятся.

О Самате Иргалиеве поведали в администрации Озинского района. Он родился 4 апреля 1981 года в селе Новочерниговка, окончил 11 классов местной школы и служил в армии. Иргалиев работал водителем, охранником и строителем, а в зону специальной военной операции ушёл добровольцем.

