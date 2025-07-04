Саратовские вузы вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов

Два высших учебных заведения из Саратова попали в федеральный рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников юридических специальностей. Исследование провел сервис SuperJob.

Саратовская государственная юридическая академия заняла 15-е место в рейтинге со средним заработком выпускников 92 тысячи рублей. Саратовский государственный университет расположился на 19-й позиции с показателем 82 тысячи рублей.

Лидерами рейтинга традиционно стали столичные вузы: МГИМО (220 тысяч рублей), МГУ (190 тысяч рублей) и НИУ ВШЭ Санкт-Петербург (160 тысяч рублей).