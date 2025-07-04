За день в Саратовской области разбились мотоциклисты и скутерист

3 июля на дорогах Саратовской области произошло три аварии с участием мотоциклистов и скутериста. Как сообщает региональная ГИБДД, все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Первое происшествие зафиксировано в 9:00 утра возле села Чкаловка (Марксовский район), где 43-летняя женщина потеряла управление скутером Racer. Через 20 минут в Энгельсе на проспекте Строителей столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мотоцикл PGO – водители 53 и 41 года получили травмы.

В Саратове около 15:00 на кольцевой развязке у НИИ опрокинулся мотоцикл Motoland XV250 под управлением 48-летнего мужчины. Причины всех аварий устанавливаются.