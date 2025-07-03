Саратовские яхтсмены победили на всероссийской «Поволжской регате»

Максим Антонов и Ярослав Алмаев из спортивной школы «Надежда Губернии» завоевали золото на престижных всероссийских соревнованиях по парусному спорту в Тольятти. В классе яхт «Кадет» они обошли сильнейших спортсменов из 30 регионов страны.

Турнир собрал 750 участников ;

; Победу обеспечила подготовка под руководством тренера Артёма Смирнова ;

; Это первое «золото» Саратовской области в парусном спорте за последние 3 года.

«Регата стала испытанием на мастерство. Победа — результат командной слаженности и месяцев тренировок», — отметили спортсмены.