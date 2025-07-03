В Балашове ремонтируют тротуары по губернаторской программе

В рамках региональной программы благоустройства пешеходных зон в Балашове обновят более 2 км тротуаров возле социальных объектов. На проект выделено 10 млн рублей из областного бюджета.

Уже отремонтированы:

ул. Шоссейная (от перекрёстка до автобусной остановки);

ул. Школьная (от ул. Фестивальной до д. №8 на ул. Строителей);

ул. Автомобилистов (от д. №2 на ул. Менделеева до детсада «Зернышко»).

В работе: ещё три участка. Цель — создать безопасные подходы к школам, детсадам и поликлиникам.

«Программа охватывает 33 района области. В Балашове она решает ключевую задачу — комфорт и безопасность пешеходов», — отметил министр строительства Михаил Бутылкин.