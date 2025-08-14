Саратовские яхтсмены взяли золото и бронзу на чемпионате ПФО

Воспитанники саратовской школы парусного спорта завоевали медали на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в Ульяновске.

В классе «Кадет» золото первенства ПФО взяли Максим Антонов, Ярослав Алмаев, Арина Гончарова и София Медведева (спортшкола «Надежда Губернии»). В чемпионате округа бронзу в классе «Луч» получил Вадим Филашов. Соревнования собрали более 100 спортсменов из регионов ПФО.

Победы подготовил тренер Артём Смирнов. Результаты подтверждают лидерские позиции Саратовской области в парусном спорте.

Фото: соцсети