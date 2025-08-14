Володин призвал отказаться от панельного домостроения в Саратове и области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в регион раскритиковал практику возведения панельных домов как устаревшую.

Он отметил, что Москва и Санкт-Петербург перешли на монолитно-каркасные технологии, обеспечивающие лучшее качество жилья. В Саратовской же области, по его словам, застройщики продолжают использовать панели из-за высокой прибыли и низкой себестоимости, несмотря на миллиардные бюджетные вливания в программы для сирот и снос аварийного фонда.

Политик подчеркнул: сохранение устаревших подходов тормозит развитие жилищной инфраструктуры региона.

Фото: соцсети