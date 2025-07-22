Саратовские юные друзья полиции обменялись опытом на всероссийском фестивале

Представители движения «Юный друг полиции» Саратовской области приняли участие в межрегиональном фестивале «Агенты безопасности на защите Отечества» в Вологодской области.

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Агенты безопасности», удостоенного премии МВД России, и собрало участников из четырех регионов страны. Саратовскую делегацию представляли заместитель председателя Координационного совета движения «ЮДП» Елена Лукьянова и вокальный коллектив «На волжских рубежах».

Программа фестиваля включала соревновательный квест, посещение интерактивных экспозиций и выставки военной техники. Саратовские участники показали отличные результаты в состязаниях, а вокальный коллектив представил патриотическую концертную программу.

«Проект «Агенты безопасности» формирует безопасную информационную среду, помогает профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, — отметила Елена Лукьянова. — Очень важно, что проект находится в динамике, в развитии, в поиске новых форм, отвечающих вызовам времени».

По итогам фестиваля саратовские участники установили партнерские отношения с вологодскими коллегами из движения «ЮНАРМИЯ».

Стороны договорились о совместном участии в будущих мероприятиях и проектах, что будет способствовать дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества в сфере патриотического воспитания молодежи, — сообщили в министерстве образования региона.