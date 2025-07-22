В администрации Саратова появится профильное управление экологии и озеленения

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Новости Саратова
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На заседании комитета по местному самоуправлению Саратовской городской Думы парламентарии поддержали инициативу создания нового структурного подразделения. В администрации муниципалитета будет образовано Управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений.

Подразделение войдет в сферу ответственности заместителя главы администрации города по благоустройству и развитию городской среды.

Цель создания:

  • Концентрация всех полномочий и ресурсов в единой структуре;
  • Повышение приоритетности вопросов экологии и озеленения;
  • Рост эффективности работы в этой сфере.