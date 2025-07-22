В администрации Саратова появится профильное управление экологии и озеленения

На заседании комитета по местному самоуправлению Саратовской городской Думы парламентарии поддержали инициативу создания нового структурного подразделения. В администрации муниципалитета будет образовано Управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений.
Подразделение войдет в сферу ответственности заместителя главы администрации города по благоустройству и развитию городской среды.
Цель создания:
- Концентрация всех полномочий и ресурсов в единой структуре;
- Повышение приоритетности вопросов экологии и озеленения;
- Рост эффективности работы в этой сфере.