В администрации Саратова появится профильное управление экологии и озеленения

На заседании комитета по местному самоуправлению Саратовской городской Думы парламентарии поддержали инициативу создания нового структурного подразделения. В администрации муниципалитета будет образовано Управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений.

Подразделение войдет в сферу ответственности заместителя главы администрации города по благоустройству и развитию городской среды.

Цель создания: