Саратовские железнодорожники провели урок безопасности для воспитанников детского сада

Сотрудники Приволжской железной дороги провели профилактическое занятие «Уступи дорогу поездам» для воспитанников детского сада № 119 Октябрьского района Саратова.

В ходе интерактивной встречи специалисты магистрали напомнили дошкольникам об основных правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках урока железнодорожники объяснили ребятам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, где необходимы строгая дисциплина и внимательность. Дошкольники узнали, что категорически запрещается подлезать под стоящие вагоны, перелезать через автосцепные устройства, а также забираться на крыши поездов. Кроме того, детям рассказали о том, почему при пересечении путей нельзя отвлекаться на мобильные телефоны и использовать наушники. Специалисты подчеркнули, что переходить железнодорожное полотно можно исключительно в специально оборудованных для этого местах и только предварительно убедившись в отсутствии приближающегося состава.

Для лучшего усвоения материала на занятии юным участникам также показали профилактические мультфильмы. В завершение встречи каждый воспитанник получил красочные листовки с наглядными правилами безопасности.

Приволжская железная дорога в очередной раз напоминает родителям и педагогам: железная дорога не прощает беспечности. Прививайте детям культуру безопасного поведения вблизи жд путей с ранних лет и регулярно повторяйте с ними эти простые, но жизненно важные правила.