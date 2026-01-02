Саратовских чиновников обязали выдать инвалиду матрац и кресла-коляски

Социальный фонд обязали обеспечить инвалида из Хвалынска средствами реабилитации по решению суда.

Прокуратура Саратовской области сообщила о судебном решении в пользу 48-летнего жителя Хвалынска, имеющего инвалидность. Мужчине длительное время не предоставлялись необходимые технические средства реабилитации: противопролежневый матрац, а также комнатную и прогулочную кресла-коляски.

После обращения прокуратуры суд удовлетворил иск к региональному отделению Социального фонда России. Фонд обязан в установленный срок выдать все положенные изделия, а также выплатить истцу компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, такими как специальные телефоны, слуховые аппараты, кресла-коляски и другие изделия, является государственной обязанностью.

Ольга Сергеева