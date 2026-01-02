Бусаргин: Продолжим укреплять материально-техническую базу Областного перинатального центра

В этом году продолжим укреплять материально-техническую базу нашего Областного клинического перинатального центра.

На развитие нашего ведущего учреждения регулярно выделяем средства. В прошлом году закупленное оборудование позволило значительно повысить эффективность процедуры ЭКО — на 30%. Теперь мощностей отделения вспомогательных репродуктивных технологий достаточно, чтобы увеличивать ежегодно количество процедур. Благодаря этому больше нет очереди на ЭКО, как это было еще несколько лет назад.

Благодаря решениям президента Владимира Путина в рамках нацпроектов сейчас медицинские обследования в рамках подготовки к ЭКО проводятся бесплатно. В нашем регионе это организовано как раз на базе Перинатального центра. В 2025 году 1490 женщин воспользовались такой возможностью в рамках ОМС. За прошлый год выполнено 989 циклов ЭКО.

В этом году в Перинатальном центре планируется проводить бесплатно очень важное для будущих мам обследование — неинвазивную пренатальную диагностику нарушений развития плода. Это исследование позволит на ранних сроках беременности выявлять генетические аномалии по анализу крови матери. Принято решение за счет областного бюджета закупить для этого всё необходимое оборудование. Министерству здравоохранения поручил подготовить в ближайшее время необходимые документы.