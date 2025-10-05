Саратовских рыбаков возмутил прилавок с мелкими сушеными судаками

В саратовском сообществе рыбаков разгорелся спор из-за размеров судаков, выставленных на продажу в одном из магазинов.

Поводом стало фото, размещенное Романом Ивановым в группе «Рыбалка Саратов/Энгельс», на котором видны экземпляры длиной около 10-15 см.

Автор публикации возмутился, что подобная торговля стимулирует браконьерский вылов молоди.

Однако в комментариях многие участники отметили, что некоторые рыболовы и сами не соблюдают нормы, публикуя в отчетах фото с аналогичной мелочью. Один из пользователей признался, что в тот день отпустил с десяток подобных мелких судаков.

Ольга Сергеева