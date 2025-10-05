В Саратовской области 13-летний подросток на квадроцикле устроил ДТП

В Вольске Саратовской области несовершеннолетний водитель квадроцикла был госпитализирован после столкновения с автомобилем.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне на пересечении улиц Здравоохранения и Талалихина.

По данным ГАИ, в инциденте участвовали ВАЗ-2110 под управлением 22-летнего водителя и квадроцикл, за рулем которого находился 13-летний школьник. Как сообщает издание «Вольск.ру», именно школьник стал виновником аварии.

В результате аварии подросток с диагнозом «сотрясение головного мозга» и множественными ушибами был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происхождения устанавливаются.

Ольга Сергеева