Саратовских сирот скоро начнут обеспечивать жильем год в год

В СГТУ им. Гагарина вечером 1 октября состоялось совещание по обеспечению жильем детей-сирот с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Спикер ГД сообщил, что общий объем поддержки региона по этому направлению составил около 10 млрд рублей.

— Раньше было ожидание: очередь на квартиры была более 13 лет. Эти «накопленные проблемы» начали решаться, — отметил Володин. — Дальше нужно заниматься многодетными семьям — это следующий приоритет. Тогда мы выйдем на стандарты лучших регионов страны.

Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что с 2021 по 2025 год жильем обеспечены 5719 сирот, на что направлено 13 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей регион получил при поддержке Володина. На 2025 год предусмотрено 2,7 млрд рублей, на 2026-й — 3,6 млрд. Это позволит выйти на обеспечение жильем в режиме «год в год» с 2027 года.

Володин подчеркнул необходимость строгого администрирования процесса для полного решения проблемы.

